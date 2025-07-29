Тренер «Крыльев Советов» Адиев высказался о победе над «Краснодаром» в Кубке России
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Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев поделился впечатлениями от победы в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1).
Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Марин – 10' 1:1 Козлов – 12' 1:2 Рахманович – 28'
— Любая победа всегда приятна, я бы её в особенный ранг не вводил, она хороша, но после 12 [часов] мы уже должны её забыть и готовиться к тяжёлой игре с «Ростовом».
— В чём магия «Крыльев»?
— Характер, отношение ребят к тренировочному процессу, каждый хочет доказать главному тренеру, что заслуживает быть в составе. И ты на этой мотивации можешь выстраивать какие‑то свои идеи, — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».
Во 2-м туре данного турнира самарская команда сыграет с «Сочи» 13 августа.
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