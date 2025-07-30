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Кейн может вернуться в АПЛ после чемпионата мира 2026 года — The Telegraph

Кейн может вернуться в АПЛ после чемпионата мира 2026 года — The Telegraph
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32-летний форвард «Баварии» Гарри Кейн может вернуться в английскую Премьер-лигу после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в контракте нападающего мюнхенского клуба есть пункт, согласно которому с каждым годом сумма его отступных уменьшается. При этом у его бывшей команды «Тоттенхэм» есть приоритетное право покупки футболиста. Однако оно вступит в силу только в том случае, если «Бавария» согласится продать Кейна и сам форвард захочет вернуться в стан «шпор».

Игрок перешёл в немецкий гранд из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение Кейна с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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