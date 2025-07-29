Игрок «Краснодара» Жубал: наша цель — чемпионство

Защитник «Краснодара» Жубал высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2).
«Уже прошло три месяца с последнего моего выступления. Я провёл хорошую игру. Нам не хватило агрессии в некоторых моментах. Не выложились в некоторых аспектах. Команде нужно поменять настрой и подход. Против действующего чемпиона все команды выкладываются на максимум с огромной волей к победе. Нам нужно усиленно трудиться и работать на максимум, чтобы добиться чемпионства — это наша цель.
У нас был разговор между собой. Все мы мужчины, осознаём ответственность. Мы должны выкладываться еще больше и добиваться больше, чем то, чего достигли», — передаёт слова Жубала корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
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