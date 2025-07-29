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Игрок «Краснодара» Жубал: наша цель — чемпионство

Игрок «Краснодара» Жубал: наша цель — чемпионство
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Защитник «Краснодара» Жубал высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2).

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Марин – 10'     1:1 Козлов – 12'     1:2 Рахманович – 28'    

«Уже прошло три месяца с последнего моего выступления. Я провёл хорошую игру. Нам не хватило агрессии в некоторых моментах. Не выложились в некоторых аспектах. Команде нужно поменять настрой и подход. Против действующего чемпиона все команды выкладываются на максимум с огромной волей к победе. Нам нужно усиленно трудиться и работать на максимум, чтобы добиться чемпионства — это наша цель.

У нас был разговор между собой. Все мы мужчины, осознаём ответственность. Мы должны выкладываться еще больше и добиваться больше, чем то, чего достигли», — передаёт слова Жубала корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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