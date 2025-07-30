Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всех с победой, все красавцы». Адиев — игрокам «Крыльев» после матча с «Краснодаром»

«Всех с победой, все красавцы». Адиев — игрокам «Крыльев» после матча с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев обратился к футболистам самарской команды в раздевалке после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:2).

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Марин – 10'     1:1 Козлов – 12'     1:2 Рахманович – 28'    

«Красавцы, характер проявили. Долго праздновать нельзя, не хочется уходить в минусовую ситуацию, когда у нас положительные эмоции. Но если не я, кто вам скажет? Нас 2-го числа ждёт матч с непростым соперником. Поэтому, парни, восстановление и ещё раз восстановление. Я вас очень прошу. Мы потихоньку набираем свой ход, сыгрываемся, однако наша конструкция всё равно ещё не такая, как хотелось. Нам нужно ещё жёстче стать на эти ноги и тогда везде будем брать этот результат.

Помните, что сказал на сборах, что у нас будет крепкая команда, никому не будет легко с нами. Всё к этому идёт, парни. Наша работа даёт плоды, но никакого расслабления. Всех с победой, все красавцы», — сказал Адиев в видео в телеграм-канале «Крыльев Советов».

В следующем туре Кубка России самарский клуб встретится с «Сочи». Игра состоится 13 августа.

Материалы по теме
Тренер «Крыльев Советов» Адиев высказался о победе над «Краснодаром» в Кубке России

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android