«Всех с победой, все красавцы». Адиев — игрокам «Крыльев» после матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев обратился к футболистам самарской команды в раздевалке после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:2).

«Красавцы, характер проявили. Долго праздновать нельзя, не хочется уходить в минусовую ситуацию, когда у нас положительные эмоции. Но если не я, кто вам скажет? Нас 2-го числа ждёт матч с непростым соперником. Поэтому, парни, восстановление и ещё раз восстановление. Я вас очень прошу. Мы потихоньку набираем свой ход, сыгрываемся, однако наша конструкция всё равно ещё не такая, как хотелось. Нам нужно ещё жёстче стать на эти ноги и тогда везде будем брать этот результат.

Помните, что сказал на сборах, что у нас будет крепкая команда, никому не будет легко с нами. Всё к этому идёт, парни. Наша работа даёт плоды, но никакого расслабления. Всех с победой, все красавцы», — сказал Адиев в видео в телеграм-канале «Крыльев Советов».

В следующем туре Кубка России самарский клуб встретится с «Сочи». Игра состоится 13 августа.

Самые титулованные футбольные клубы России: