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Новичок «Краснодара» Перрен рассказал об адаптации в команде

Новичок «Краснодара» Перрен рассказал об адаптации в команде
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Новичок «Краснодара» Гаэтан Перрен рассказал о своей адаптации в стане «быков». Клуб объявил о переходе футболиста 23 июля.

«Это нормально в плане общения с другими игроками, я пришёл в команду неделю назад. Мы тренируемся, общаемся. Ещё не полностью адаптировался, буду общаться больше, и будет лучше. Особо не волнуюсь.

Чувствую себя лучше с каждым днём, до этого не играл два месяца. Не сказать, что прям готов, но с каждым днём готовлюсь лучше. Хочу начинать каждую игру в старте и помогать команде.

Не проблема для меня, что я приехал в статусе звезды — это хорошо для амбиций. Хороший опыт для меня. Я не чувствую особенного давления. Готов находиться в таком статусе каждый день. Буду помогать команде выиграть новый титул», — передаёт слова Перрена корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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