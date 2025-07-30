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Новичок «Краснодара» Перрен: не вижу проблем в закрытом аэропорте

Новичок «Краснодара» Перрен: не вижу проблем в закрытом аэропорте
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Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен рассказал, что не видит проблемы в закрытом аэропорте в городе. Клуб объявил о переходе футболиста 23 июля.

«Не вижу проблем в закрытом аэропорте. Я знал об этом. Это жизнь, приходится справляться, я готов», — передаёт слова Перрена корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

До перехода в российский клуб 29-летний футболист выступал в составе «Осера». Действующее трудовое соглашение игрока с «Краснодаром» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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