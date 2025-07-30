Перрен: «Краснодар» похож на многие команды Франции в плане качества
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Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2) высказался об общих чертах российского и французского футбола.
Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Марин – 10' 1:1 Козлов – 12' 1:2 Рахманович – 28'
«Я не особо много матчей провёл в российской лиге, чтобы сказать, где лига сильнее. Я хочу отыграть больше, тогда скажу. На первый взгляд «Краснодар» похож на многие команды Франции в плане качества. Но чтобы сказать точно, мне надо поиграть больше игр», — передаёт слова Перрена корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Ранее Перрен выступал за «Лион», «Орлеан» и «Осер». Футболист пополнил состав «Краснодара» этим летом.
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