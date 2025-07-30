Перрен: «Краснодар» похож на многие команды Франции в плане качества

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2) высказался об общих чертах российского и французского футбола.

«Я не особо много матчей провёл в российской лиге, чтобы сказать, где лига сильнее. Я хочу отыграть больше, тогда скажу. На первый взгляд «Краснодар» похож на многие команды Франции в плане качества. Но чтобы сказать точно, мне надо поиграть больше игр», — передаёт слова Перрена корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее Перрен выступал за «Лион», «Орлеан» и «Осер». Футболист пополнил состав «Краснодара» этим летом.