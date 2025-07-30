Новичок «Краснодара» Перрен объяснил, почему решил приехать в Россию

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен, присоединившийся к чемпионам России в летнее межсезонье, ответил на вопрос, почему он решил выступать в Российской Премьер-Лиге.

«Я приехал сюда, потому что мне показалось, что в России неплохая лига, в которой есть соревновательный дух, где можно показывать свои качества», — передаёт слова Перрена корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

До перехода в команду Мурада Мусаева 29-летний футболист выступал в составе «Осера». В сезоне-2024/2025 французской Лиги 1 29-летний Гаэтан Перрен провёл 34 матча, в которых забил 10 мячей и оформил 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.