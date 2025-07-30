Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иокогама Ф. Маринос — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Краснодара» Перрен объяснил, почему решил приехать в Россию

Новичок «Краснодара» Перрен объяснил, почему решил приехать в Россию
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен, присоединившийся к чемпионам России в летнее межсезонье, ответил на вопрос, почему он решил выступать в Российской Премьер-Лиге.

«Я приехал сюда, потому что мне показалось, что в России неплохая лига, в которой есть соревновательный дух, где можно показывать свои качества», — передаёт слова Перрена корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

До перехода в команду Мурада Мусаева 29-летний футболист выступал в составе «Осера». В сезоне-2024/2025 французской Лиги 1 29-летний Гаэтан Перрен провёл 34 матча, в которых забил 10 мячей и оформил 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
Что случилось с «Краснодаром»? У чемпиона второе поражение подряд! Видео
Что случилось с «Краснодаром»? У чемпиона второе поражение подряд! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android