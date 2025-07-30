«Динамо» обратилось к болельщикам после победы в матче Кубка России с «Сочи»
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Московское «Динамо» в телеграм-канале поблагодарило болельщиков за поддержку в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые обыграли «Сочи» со счётом 3:2 благодаря голу на 90+5-й минуте встречи.
Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9' 1:1 Васильев – 34' 1:2 Фёдоров – 35' 2:2 Сергеев – 57' 3:2 Фомин – 90+5'
«Отличный вечер вторника на «ВТБ Арене». Спасибо за вашу поддержку, динамовцы», — написано в сообщении бело-голубых.
Победный мяч «Динамо» на 90+5-й минуте забил полузащитник Даниил Фомин.
После 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России команда Валерия Карпина занимает первое место в квартете В. В следующей игре, которая состоится 13 августа, «Динамо» встретится с «Краснодаром»,.
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Самая крупная победа «Динамо»:
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