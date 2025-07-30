«Динамо» обратилось к болельщикам после победы в матче Кубка России с «Сочи»

Московское «Динамо» в телеграм-канале поблагодарило болельщиков за поддержку в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые обыграли «Сочи» со счётом 3:2 благодаря голу на 90+5-й минуте встречи.

«Отличный вечер вторника на «ВТБ Арене». Спасибо за вашу поддержку, динамовцы», — написано в сообщении бело-голубых.

Победный мяч «Динамо» на 90+5-й минуте забил полузащитник Даниил Фомин.

После 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России команда Валерия Карпина занимает первое место в квартете В. В следующей игре, которая состоится 13 августа, «Динамо» встретится с «Краснодаром»,.

Самая крупная победа «Динамо»: