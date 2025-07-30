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Главный тренер «Балтики» Талалаев раскритиковал судейство в матче с «Акроном»

Главный тренер «Балтики» Талалаев раскритиковал судейство в матче с «Акроном»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отметил непоследовательность судейских решений арбитра Максима Перезвы в игре 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном». Калининградцы проиграла, пропустив на 90+7-й минуте с углового.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Беншимол – 7'     1:1 Йенне – 14'     2:1 Беншимол – 90+7'    

«Итог неудачный для нас. Качество игры, наверное, оценим попозже. Не могу сказать, что оно совсем неудовлетворительное. Мы понимали, выпуская этот состав, что тяжело на единую, цельную игру рассчитывать. В принципе, без мяча достаточно неплохо. На мой взгляд, у соперника единственный момент был на 47-й минуте с игры, когда зашли в штрафную, прострел был, но успел Кевин [Андраде] справиться. Всё остальное – это стандарты.

Я говорил о последовательности в предыдущих двух матчах в судействе, однако там судили мэтры, и это было видно. Сегодня, я не оставлю эту тему, буду говорить об этом, что не было последовательности. Фолы трактовались по-разному. Большинство опасных моментов у хозяев возникало после стандартов, которые трактовались с нарушениями нашей команды. Был эпизод, когда пять подряд столкновений, где спорные эпизоды были. Все решения были в пользу команды хозяев. В конце концов, и со стандарта гол получили, а сами не реализовали. У нас тоже было достаточно эпизодов», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

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