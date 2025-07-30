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«МЮ» выбрал двух нападающих в качестве приоритетных трансферных целей — ESPN

«МЮ» выбрал двух нападающих в качестве приоритетных трансферных целей — ESPN
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«Манчестер Юнайтед» изучил несколько кандидатур для усиления нападения после неудачи с подписанием форварда Лиама Делапа, перешедшего из «Ипсвича» в «Челси». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «красные дьяволы» выбрали нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса и форварда «Лейпцига» Беньямина Шешко в качестве приоритетных трансферных целей. Эти футболисты считаются наиболее перспективными из тех, кто остался на рынке после перехода Уго Экитике в «Ливерпуль», а Виктора Дьёкереша – в «Арсенал».

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Уоткинс в прошедшем сезоне сыграл 54 встречи во всех соревнованиях, где забил 17 голов и сделал 14 ассистов.

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