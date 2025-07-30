«Я очень плохой, честно». Талалаев извинился за стычку с тренером «Акрона» Тедеевым

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев попросил прощения у своего коллеги Заурбека Тедеева за свои эмоции после матча 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Калининградцы проиграли со счётом 1:2, пропустив победный гол на 90+7-й минуте.

«Хотелось бы еще раз принести извинения публичные перед Тедеевым. Я позволил себе лишнего на эмоциях. Дальше, я думаю, что мы или поговорим, или не поговорим. Но понятно, что уважение к работникам, с которыми вместе едим один хлеб, должно быть

Я очень плохой, честно. Я очень плохой после проигрыша. Ко мне лучше не подходить. Это все знают. Я даже руководителей прошу, что два часа не трогайте. При чём тут тренер вашей команды? Будем в себе разбираться. Всего хорошего, до встречи, ждём вас в Калининграде», — сказал Талалаев на пресс-конференции.