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«Я очень плохой, честно». Талалаев извинился за стычку с тренером «Акрона» Тедеевым

«Я очень плохой, честно». Талалаев извинился за стычку с тренером «Акрона» Тедеевым
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев попросил прощения у своего коллеги Заурбека Тедеева за свои эмоции после матча 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Калининградцы проиграли со счётом 1:2, пропустив победный гол на 90+7-й минуте.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Беншимол – 7'     1:1 Йенне – 14'     2:1 Беншимол – 90+7'    

«Хотелось бы еще раз принести извинения публичные перед Тедеевым. Я позволил себе лишнего на эмоциях. Дальше, я думаю, что мы или поговорим, или не поговорим. Но понятно, что уважение к работникам, с которыми вместе едим один хлеб, должно быть

Я очень плохой, честно. Я очень плохой после проигрыша. Ко мне лучше не подходить. Это все знают. Я даже руководителей прошу, что два часа не трогайте. При чём тут тренер вашей команды? Будем в себе разбираться. Всего хорошего, до встречи, ждём вас в Калининграде», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

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