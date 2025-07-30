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Молодой полузащитник «Ливерпуля» хочет перейти в «Лион» — The Athletic

Молодой полузащитник «Ливерпуля» хочет перейти в «Лион» — The Athletic
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Хавбек «Ливерпуля» Тайлер Мортон надеется продолжить карьеру в «Лионе». Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, «Олимпик» контактирует с мерсисайдцами на предмет возможного трансфера игрока. Отмечается, что «красные» готовы расстаться с полузащитником. Линия полузащиты команды английской Премьер-лиги очень хорошо укомплектована, Мортон может не получить здесь игровую практику в желаемом объёме. Французский клуб при этом нуждается в укреплении линии полузащиты, Тайлер может претендовать на наличие большего количества игрового времени.

По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Мортона составляет € 7 млн.

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