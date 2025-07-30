«Йокогама» — «Ливерпуль»: где смотреть товарищеский матч, во сколько начнётся трансляция

Сегодня, 30 июля, состоится товарищеский матч между японским клубом «Йокогама» и английским «Ливерпулем». Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

«Ливерпуль» является действующим чемпионом Англии. В минувшем сезона мерсисайдцы набрали 84 очка после 38 туров, опередив ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на 10 очков. Последний раз «Йокогама» выигрывала чемпионат Японии в 2000 году.

В последнем товарищеском матче «Ливерпуль» уступил «Милану» со счётом 2:4.

Рекорды «Ливерпуля»: