«Йокогама» — «Ливерпуль»: где смотреть товарищеский матч, во сколько начнётся трансляция
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Сегодня, 30 июля, состоится товарищеский матч между японским клубом «Йокогама» и английским «Ливерпулем». Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
30 июля 2025, среда. 13:30 МСК
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ливерпуль» является действующим чемпионом Англии. В минувшем сезона мерсисайдцы набрали 84 очка после 38 туров, опередив ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на 10 очков. Последний раз «Йокогама» выигрывала чемпионат Японии в 2000 году.
В последнем товарищеском матче «Ливерпуль» уступил «Милану» со счётом 2:4.
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