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«Я не знаю, кому-то нравится такой футбол?» Талалаев — об игре с «Акроном»

«Я не знаю, кому-то нравится такой футбол?» Талалаев — об игре с «Акроном»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от игры 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном». Красно-чёрные победили благодаря голу на 90+7-й минуте с углового.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Беншимол – 7'     1:1 Йенне – 14'     2:1 Беншимол – 90+7'    

«Что касается результата, то понятно, что проиграть на последней минуте неприятно. Но если говорить о вопросах, то эта встреча сняла большинство вопросов, которые могут возникать у футболистов, которые получили на старте меньше игровой практики. Вот это самый главный ответ. И показала, в каких компонентах игры надо нам добавлять. Безусловно, это стандарты, потому что мы практически в каждой игре со стандартов получаем или гол, или голевой момент.

И эпизоды в единоборствах. То есть большое количество единоборств — это характеристика той игры, которую мы видели у «Акрона» в предыдущих матчах и у нас. Это нормальное явление. Нормальные, бойцовские, но может быть не суперигровые команды. Хотя мы смотрели фрагменты, когда вы обыграли «Сочи» 4:0, четыре мяча за 30 минут. Было бы очень сложно с тем составом и с тем движением мяча, который был. Сегодня вышли молодые пацаны, и у нас то же самое, молодёжь вышла. Я не знаю, кому-то нравится такой футбол? Я за то, чтобы мы боролись, но всё равно нужно находить эпизоды, где надо переигрывать соперника. У нас получалось, хороший гол забили, хорошие два момента были, хорошие убегания, мог ещё забивать у нас Тентон, и во втором тайме два хороших убегания, фланговые атаки были неплохие. С атаками по центру надо что-то делать, вот это ответ для нас.

Всё, наверное, что можно сказать по игре. Поздравляю вас с победой дома, заработали три очка в кубковой игре на последней минуте, это ещё психологический посыл очень хороший», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

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