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Жедсон Фернандеш прилетел в Москву перед завершением перехода в «Спартак»

Жедсон Фернандеш прилетел в Москву перед завершением перехода в «Спартак»
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Португальский полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш прилетел в Москву для завершения переговоров о переходе в московский «Спартак». Об этом стало известно «Чемпионату».

Фото: «Чемпионат»

Ранее сообщалось, что турецкий клуб начал официальные переговоры с московским клубом о переходе 26-летнего португальца.

Напомним, «Бешикташ» официально объявил, что выкупил у «Бенфики» 50% прав на португальского футболиста за € 10 млн.

Также стало известно, что красно-белые заплатят за Фернандеша € 20 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн — в виде бонусов, а сам португальский полузащитник согласовал условия контракта с российским клубом.

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