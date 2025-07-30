«Пошумим, как «Балтика» Талалаева в первых турах». Смолов — о новом проекте

Экс-форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов рассказал о своём новом проекте и сравнил его с результатами выступлений «Балтики» в первых турах Российской Премьер-Лиги.

«Начиная сезон без клуба, я не думал, что снова окажусь в недельном цикле. Раньше жизнь строилась от матча к матчу, теперь — от мотора к мотору.

Сегодня с Ирой и Димой отсняли уже второй выпуск Smol FM. Точно могу сказать, что взаимопонимания на поле в кадре у нас стало больше. Значит, набираем и ещё точно пошумим, как «Балтика» Талалаева в первых турах.

Выпуск уже скоро!» — написал Смолов в своём телеграм-канале.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Смолов стал чемпионом России вместе с «Краснодаром». Летом нападающий покинул клуб после истечения срока действия контракта.