Стало известно, где и когда пройдёт жеребьёвка ЧМ-2026

Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Лас-Вегасе, несмотря на то, что город не примет ни одного матча турнира. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, она пройдёт в зале «Сфера» — самом большом сферическом сооружении в мире, вмещающем около 17,5 тысяч зрителей. Это место оснащено уникальным экраном площадью более 50 тысяч квадратных метров.

Напомним, в ЧМ-2026 примут участие 48 сборных, а сам турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим обладателем «мундиаля» является сборная Аргентины, которая в 2022 году в финальном матче оказалась сильнее французов в серии пенальти.