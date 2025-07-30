Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иокогама Ф. Маринос — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» объявил о переходе вингера Лино во «Фламенго» за € 22 млн

«Атлетико» объявил о переходе вингера Лино во «Фламенго» за € 22 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте проинформировал о переходе 25-летнего бразильского крайнего нападающего Самуэла Лино во «Фламенго» из Рио-де-Жанейро.

Бразилец подписал контракт на четыре года. Как сообщает Transfermarkt, сумма сделки составила € 22 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов.

«От имени нашего клуба мы желаем Самуэлу Лино удачи во всех будущих профессиональных и личных начинаниях», — написано в заявлении «матрасников».

Лино подписал контракт с мадридским клубом летом 2022 года за сумму в € 6,5 млн, перейдя из португальского «Жил Висенте». Сразу после перехода он был отдан в аренду «Валенсии», где сыграл 41 матч, забил восемь мячей и сделал два ассиста. Затем бразилец провёл два полных сезона в «Атлетико», приняв участие в 92 играх во всех турнирах. В рамках работы с Диего Симеоне на его счету 12 голов и 16 результативных передач. Действующий контракт с «Атлетико» действителен до лета 2027 года. Оценочная стоимость футболиста, согласно данным Transfermarkt, составляет € 12 млн.

Ранее в стан красно-чёрных перешёл 30-летний хавбек «Атлетико» Сауль Ньигес.

Материалы по теме
Победитель Евро — в «Атлетико», экс-игрок ЦСКА — в АПЛ. Главные антихайп-трансферы Европы
Победитель Евро — в «Атлетико», экс-игрок ЦСКА — в АПЛ. Главные антихайп-трансферы Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android