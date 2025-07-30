«Атлетико» объявил о переходе вингера Лино во «Фламенго» за € 22 млн

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте проинформировал о переходе 25-летнего бразильского крайнего нападающего Самуэла Лино во «Фламенго» из Рио-де-Жанейро.

Бразилец подписал контракт на четыре года. Как сообщает Transfermarkt, сумма сделки составила € 22 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов.

«От имени нашего клуба мы желаем Самуэлу Лино удачи во всех будущих профессиональных и личных начинаниях», — написано в заявлении «матрасников».

Лино подписал контракт с мадридским клубом летом 2022 года за сумму в € 6,5 млн, перейдя из португальского «Жил Висенте». Сразу после перехода он был отдан в аренду «Валенсии», где сыграл 41 матч, забил восемь мячей и сделал два ассиста. Затем бразилец провёл два полных сезона в «Атлетико», приняв участие в 92 играх во всех турнирах. В рамках работы с Диего Симеоне на его счету 12 голов и 16 результативных передач. Действующий контракт с «Атлетико» действителен до лета 2027 года. Оценочная стоимость футболиста, согласно данным Transfermarkt, составляет € 12 млн.

Ранее в стан красно-чёрных перешёл 30-летний хавбек «Атлетико» Сауль Ньигес.