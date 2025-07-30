Исак не явился на тренировку «Ньюкасла» и перестал выходить на связь — TBR Football

Шведский форвард «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак не пришёл на тренировку «сорок», не предупредив никого из руководства. Об этом сообщает журналист TBR Football Грэм Бейли.

По информации журналиста, футболист отказался от участия в предсезонных матчах, так как рассчитывает перейти в ближайшее время в «Ливерпуль», с которым уже достиг договорённости по новому контракту. Отмечается, что ранее игрок тренировался дома по индивидуальному плану, но теперь перестал выходить на связь. Никто из руководства и тренерского штаба «Ньюкасла» не знает, где Исак.

Напомним, ранее стало известно, что «Ливерпуль» готов реинвестировать £ 65 млн (около € 74,1 млн), вырученных от продажи Луиса Диаса, в покупку Исака.