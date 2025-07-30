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«Жжёт». Генич — о голе 20-летнего Фёдорова из «Сочи» в ворота «Динамо»

«Жжёт». Генич — о голе 20-летнего Фёдорова из «Сочи» в ворота «Динамо»
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Футбольный комментатор и телеэксперт Константин Генич прокомментировал гол 20-летнего нападающего «Сочи» Захара Фёдорова в матче первого тура Кубка России с московским «Динамо». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 3:2.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9'     1:1 Васильев – 34'     1:2 Фёдоров – 35'     2:2 Сергеев – 57'     3:2 Фомин – 90+5'    

«Надо было кому-то остановить «Арсенал». Они ведь два раза подряд обыграли «Реал» недавно» (с).

Захар Фёдоров.

Нападающий, только что забивший Динамо, в прошлом сезоне играл за «Шинник». И так высказался после гола в ворота Тулы.

Нетривиальный парень. Вон, уже на новом уровне жжёт», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, Фёдоров с передачи словенского нападающего Мартина Крамарича забил в этой встрече второй гол в ворота московского клуба.

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