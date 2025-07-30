Отданный «Зенитом» в аренду Ду Кейрос не попадает в состав «Спорт Ресифи»

Полузащитник Ду Кейрос, права на которого принадлежат петербуржскому «Зениту», уже два месяца находится вне заявки «Спорт Ресифи», но менять клуб не планирует. Об этом сообщает Rtiesporte. Напомним, что футболист был отправлен в аренду в бразильскую команду до конца 2025 года.

С начала июня игрок выведен из состава и тренируется индивидуально. Руководство клуба хочет расторгнуть аренду по взаимному согласию, но стороны пока не нашли компромисса. «Атлетико» из Паранаэнсе предлагал аренду с полной компенсацией зарплаты, но Ду Кейрос отказался и предпочёл остаться, несмотря на отсутствие игровой практики.

Контракт с «Зенитом» у хавбека действует до 2028 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость — €2 млн.