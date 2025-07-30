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Главный тренер «Рубина» Рахимов: посмеялись с Даку после срыва его трансфера в «Зенит»

Главный тренер «Рубина» Рахимов: посмеялись с Даку после срыва его трансфера в «Зенит»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал срыв трансфера албанского нападающего своей команды Мирлинда Даку в петербургский «Зенит».

— Даку не расстроился срыву трансфера в «Зенит»?
— Мы общались на эту тему, посмеялись. Я ему сказал, что если он будет стабильно показывать свой уровень, то клубы продолжат за ним ходить, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Даку выступает в составе казанского клуба с июля 2023 года. Действующее соглашение футболиста с командой рассчитано до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне албанский нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, где отметился 15 голами и восемью результативными передачами.

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