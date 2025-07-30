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«Можете несколько раз вылететь». Мостовой иронично высказался о старте Кубка России

«Можете несколько раз вылететь». Мостовой иронично высказался о старте Кубка России
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой обратился к командам перед началом Кубка России.

«День добрый! В преддверии начала интересного турнира — Кубка России — хотелось бы пожелать всем хорошего футбола. А главное, ничего не бояться, потому что, сами понимаете, по формату этого турнира никто не вылетает до определённой стадии (улыбается). Так что не бойтесь, играйте, получайте удовольствие. Можете даже несколько раз вылететь, но потом опять вернуться и выиграть трофей (улыбается)», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Напомним, Кубок России проходит с 29 июля текущего года по 24 мая 2026 года.

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