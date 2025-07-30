«Чарльтон» объявил о гибели футболиста юниорской команды Итана Аде-Одувале

«Чарльтон» объявил о гибели футболиста команды U10 Итана Аде-Одувале, причины смерти не разглашаются. В пресс-службе клуба отметили, что девятилетний Итан был примером для подражания как на футбольном поле, так и за его пределами.

«Все в академии «Чарльтона» были потрясены известием о трагической гибели Итана. От имени всех сотрудников академии мы выражаем искренние соболезнования родителям Итана, Адеоле и Эстер, а также остальным членам семьи и друзьям Итана. Со временем мы поделимся информацией о наших планах почтить память Итана во всей академии, чтобы его всегда помнили.

Его лучезарную улыбку невозможно забыть. Мы убедительно просим уважать частную жизнь его семьи, его товарищей по команде и персонала в это поистине трудное время. Покойся с миром, Итан», — сказано в сообщении пресс-службы «Чарльтона», которое было опубликовано на официальном сайте клуба.