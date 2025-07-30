«Мы прыгнули выше головы». Рахимов ― о выступлении «Рубина» в прошлом сезоне

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил выступление команды в прошлом сезоне РПЛ.

— Вы охарактеризовали седьмое место «Рубина» в прошлом сезоне, как первое место после бессмертных…

— Это мне так сказал один из знакомых. Мы прыгнули выше головы. Все, кто выше нас в таблице, – это топ-клубы с большими деньгами, обойти которые очень сложно.

— Почему?

— Надо быть реалистами. Я, конечно, хороший фантазёр и мечтатель, но мы всегда рано или поздно возвращаемся к реальности. Я должен понимать, на что мы способны. Седьмое место для нас — отличный результат. В течение всего прошлого сезона нам приходилось затыкать дыры. Усилять игру с замены нам было сложно.

— Чем вы больше всего довольны и что вас больше всего разочаровало в прошлом сезоне?

— У тренера всегда будет разочарование, когда упускаешь какие-то очки. Но ближе к концу сезона это всё уравновешивается. Позитивных моментов было больше, многие футболисты сделали большой шаг вперёд. Больше всего я доволен нашим коллективом, той атмосферой, которая у нас царит. Это очень дорогого стоит, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, прошлый сезон РПЛ «Рубин» закончил на седьмом месте, набрав 45 очков в 30 матчах.