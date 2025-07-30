Дмитрий Пятибратов: ЦСКА будет страдать от отсутствия топ-нападающих

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов считает, что московскому ЦСКА нужно приобрести топ-форварда в это трансферное окно. После двух стартовых туров нового сезона Российской Премьер-Лиги армейцы набрали четыре очка. В 1-м туре команда Фабио Челестини сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), а во 2-м обыграла «Ахмат» (2:1).

«ЦСКА в стадии становления с новой тактикой, как ни крути. Но высочайший уровень игроков помогает брать очки со всеми перестройками. Это Обляков и Кисляк, в первую очередь, которые в середине поля могут делать разницу. Но ЦСКА будет страдать от того, что у них нет нападающих высокого уровня. Надо платить большие деньги именно им и за них, я имею в виду центрфорвардов, чтобы бороться за чемпионство», — приводит слова Пятибратова Livesport.ru.