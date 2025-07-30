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Матвей Кисляк раскрыл, кто является его наставником среди игроков ЦСКА

Матвей Кисляк раскрыл, кто является его наставником среди игроков ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, кто является его наставником среди игроков армейцев. Так, молодой хавбек выделил Ивана Облякова.

— В прошлом сезоне твоим наставником, если можно так сказать, был Миралем. Сейчас кто из игроков в этой роли?
— Ваня Обляков, он играет в той же позиции, и я могу ориентироваться на него как на поле, так и в жизни, могу обратиться за советом, — приводит слова Кисляка официальный сайт ЦСКА.

Напомним, в прошлом сезоне Кисляк выходил на поле в 33 официальных встречах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. После двух стартовых туров нового сезона Российской Премьер-Лиги армейцы набрали четыре очка. В 1-м туре команда Фабио Челестини сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), а во 2-м обыграла «Ахмат» (2:1).

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