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«Рома» может продать Артёма Довбика за € 40 млн, украинцем интересуются клубы АПЛ

«Рома» может продать Артёма Довбика за € 40 млн, украинцем интересуются клубы АПЛ
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Итальянская «Рома» может продать украинского нападающего Артёма Довбика в это трансферное окно, в услугах форварда заинтересованы клубы английской Премьер-Лиги. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

По данным источника, римляне готовы будут рассмотреть предложения по украинцу от € 40 млн. Отмечается, что неназванные клубы английской Премьер-Лиги запрашивали информацию о доступности нападающего.

В завершившемся сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста за итальянский клуб. Напомним, Довбик прошлым летом перешёл в «Рому» из «Жироны», за которую выступал с 2023 года.

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