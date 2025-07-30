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Вадим Раков: сейчас моя мечта — попасть в английский или испанский клуб

Вадим Раков: сейчас моя мечта — попасть в английский или испанский клуб
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Форвард «Крыльев Советов» Вадим Раков рассказал, в каких чемпионатах мечтает продолжить карьеру.

«В первой детской команде меня сначала поставили центральным защитником. Потом на одном турнире переставили в полузащиту. Там меня заметили скауты «Локомотива», взяли к себе, и уже в академии «Локомотива» я стал центральным нападающим. Сейчас моя мечта — попасть в английский или испанский клуб. Мне очень нравится игра в одно‑два касания. Нравится, когда тренеры дают идти в обыгрыш», — сказал Раков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, права на игрока принадлежат «Локомотиву». Летом он перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Раков забил два мяча в первых двух турах РПЛ и является одним из лучших бомбардиров чемпионата.

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