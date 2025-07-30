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30 июля главные новости спорта, футбол, теннис, баскетбол, футбольные трансферы

Рекордный трансфер «Спартака», Медведев вышел в 3-й круг Торонто. Главное к утру
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Португальский полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш прилетел в Москву для завершения переговоров о переходе в московский «Спартак», 14-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл 120-й номер рейтинга чешского спортсмена Далибора Сврчину в Торонто, в следующем круге турнира россиянин встретится с австралийцем Алексеем Попыриным, латвийский форвард «Дубая» Давис Бертанс отказался играть против российских клубов в Суперкубке Единой лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Жедсон Фернандеш прилетел в Москву перед завершением перехода в «Спартак».
  2. Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Торонто, где встретится с Попыриным.
  3. Один из баскетболистов отказался играть против российских клубов в Суперкубке Единой лиги.
  4. «Рома» может продать Артёма Довбика за € 40 млн, украинцем интересуются клубы АПЛ.
  5. Дмитрий Пятибратов: ЦСКА будет страдать от отсутствия топ-нападающих.
  6. Александр Зверев обыграл Адама Уолтона во втором круге «Мастерса» в Торонто.
  7. Исак не явился на тренировку «Ньюкасла» и перестал выходить на связь — TBR Football.
  8. ФИБА запретила баскетбольному клубу «Самара» регистрировать новых игроков.
  9. Екатерина Александрова сенсационно уступила 493-й ракетке во 2-м круге турнира в Монреале.
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