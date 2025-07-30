Рекордный трансфер «Спартака», Медведев вышел в 3-й круг Торонто. Главное к утру
Португальский полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш прилетел в Москву для завершения переговоров о переходе в московский «Спартак», 14-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл 120-й номер рейтинга чешского спортсмена Далибора Сврчину в Торонто, в следующем круге турнира россиянин встретится с австралийцем Алексеем Попыриным, латвийский форвард «Дубая» Давис Бертанс отказался играть против российских клубов в Суперкубке Единой лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Жедсон Фернандеш прилетел в Москву перед завершением перехода в «Спартак».
- Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Торонто, где встретится с Попыриным.
- Один из баскетболистов отказался играть против российских клубов в Суперкубке Единой лиги.
- «Рома» может продать Артёма Довбика за € 40 млн, украинцем интересуются клубы АПЛ.
- Дмитрий Пятибратов: ЦСКА будет страдать от отсутствия топ-нападающих.
- Александр Зверев обыграл Адама Уолтона во втором круге «Мастерса» в Торонто.
- Исак не явился на тренировку «Ньюкасла» и перестал выходить на связь — TBR Football.
- ФИБА запретила баскетбольному клубу «Самара» регистрировать новых игроков.
- Екатерина Александрова сенсационно уступила 493-й ракетке во 2-м круге турнира в Монреале.
Комментарии