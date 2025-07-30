Рекордный трансфер «Спартака», Медведев вышел в 3-й круг Торонто. Главное к утру

Португальский полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш прилетел в Москву для завершения переговоров о переходе в московский «Спартак», 14-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл 120-й номер рейтинга чешского спортсмена Далибора Сврчину в Торонто, в следующем круге турнира россиянин встретится с австралийцем Алексеем Попыриным, латвийский форвард «Дубая» Давис Бертанс отказался играть против российских клубов в Суперкубке Единой лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».