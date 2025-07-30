Рашид Рахимов: уходя из «Рубина», Вада сказал, что это лучший коллектив в его карьере

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал уход из команды полузащитника Валентина Вады. Напомним, Вада покинул казанский клуб этим летом на правах свободного агента.

— Взять того же Ваду, который очень хотел остаться в команде, но не получилось с ним договориться о продлении контракта. Надо было видеть то сообщение, которое он отправил в общую группу, когда прощался с парнями. Отправил его на русском, сказал, что это лучший коллектив, в котором он играл. А ведь Вада выступал и в Испании, и во Франции, и много где ещё.

— Как достигается этот коллектив?

— Эта работа начинается в момент покупки футболиста. Да, невозможно сразу узнать игрока, но при первом общении тип характера всё равно понимаешь. Поэтому этот диалог перед трансфером того или иного футболиста для меня очень важен. По итогам диалога у меня будет либо больше уверенности, что игрок впишется в коллектив, либо появится больше сомнений. И всё равно этот разговор с игроком – не всегда гарантия 100-процентного попадания. Бывают ситуации, когда эгоизм перевешивает. В таких случаях ты задумываешься: а нужен ли такой игрок тебе? Когда кто-то выпадает – это отражается на всём коллективе.

— Что вас смущало в таких диалогах с футболистами?

— Когда ты видишь, что игрок говорит не о коллективе, а о себе. Ты спрашиваешь, как у него складывалось в прошлых командах, а он отвечает, мол, ему не доверяли, ему не нравилось то, не нравилось это. Естественно, сразу задаёшься вопросом: а ты что для этого сделал? Плюс у игрока должна быть заинтересованность в том, чтобы играть за команду, куда его приглашают, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В прошедшем сезоне 28-летний Валентин Вада провёл за «Рубин» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.