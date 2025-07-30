Рашид Рахимов рассказал, как в одном матче ударил соперника, тренера, судью и инспектора

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал историю, как в одном матче он ударил соперника, тренера, судью и инспектора.

— Пожизненно меня могли дисквалифицировать ещё раньше, когда я играл в «Памире» (смеётся). Это был последний матч сезона, который ничего не решал. Мы играли с «Атлантас» из Клайпеды. Меня удалили: я тогда ударил игрока, ударил судью, тренера соперника и инспектора матча….

— Нормально вы в разнос пошли.

— Меня в борьбе ударили в спину, а судья не свистнул. Игрок, который нарушил, начал что-то мне высказывать. Я пошёл на него — он плюнул мне в лицо. За плевок я его ударил, и сразу увидел перед собой красную. Начал говорить судье, чтобы он сопернику тоже дал карточку за плевок, но он не дал. После чего я ударил и судью. Подбежал тренер соперника, начал что-то кричать, но потом вернулся на скамейку. Дальше меня уводят, и я вижу на скамейке этого тренера. И прыгаю туда – ударил и его тоже.

— Очень сильно.

— Это ещё не конец – дальше была ещё одна глупость. В подтрибунке меня встретил инспектор, начал мне выговаривать: «Я всё про тебя напишу, занесу в протокол, чтобы тебя дисквалифицировали». Ну я не выдержал – его тоже ударил.

— И как вы отскочили от пожизненного?

— Меня спасло голосование спортивно-технической комиссии из 10 человек. Из Душанбе меня вызвали на заседание в Москву. Стали зачитывать протокол матча, многие возмущались. И правильно возмущались — это было безобразие с моей стороны. Потом мне дали слово, я встал и сказал: «Приму любое ваше решение. Как профессионал я не имел никакого права так поступать, поэтому готов к любому наказанию. Но после плевка в лицо я не мог среагировать иначе. Думаю, любой из вас на моём месте поступил бы так же, но меня это не оправдывает».

— Что дальше?

— Дальше один из членов комиссии встал и сказал: «А он вроде умный парень, правильно мыслит, всё правильно сказал». Потом высказались все остальные. Дальше были три предложения: пожизненная дисквалификация, год и полгода. Было высказано мнение, что такие люди не должны быть в футболе. По итогу голосования один голос был за год, четыре – за пожизненное и пять – за полгода. С ноября по апрель я не играл.

— По грани прошли.

— Горячая кровь была, но что делать? Это была моя ошибка. Но когда я вышел на первый матч после дисквалификации, весь стадион мне аплодировал. И так они сопровождали моё каждое касание мяча, даже если я его терял, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.