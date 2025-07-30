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Главный тренер «Рубина» Рахимов: в Даку сочетается невероятно дружеское и разгильдяйское

Главный тренер «Рубина» Рахимов: в Даку сочетается невероятно дружеское и разгильдяйское
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о нападающем своей команды Мирлинде Даку.

— Со стороны кажется, что ни один игрок в вашей карьере не трепал вам так нервы, как Даку. В моменты, когда он получает глупые карточки, на вас больно смотреть. Это действительно так?
— Нет. Мирлинд за два года очень вырос, какой к нему интерес, ты сам видишь. Даку нужно держать в ежовых рукавицах. В нём сочетается невероятно дружеское и разгильдяйское. Он никогда не ведёт себя как звезда. Но он может расслабиться, и вот здесь его надо держать очень жёстко. Это тяжело. Бывает, что я ему уже поперёк горла. Но его надо поддерживать, потому что я вижу, что у Мирлинда есть ещё запас. Если даст стабильность на протяжении всех 90 минут – будет одним из лучших.

— Но тяжёлые разговоры у вас с ним были?
— Конечно, да. После удаления в матче с «Динамо». Это был очень жёсткий диалог. В том матче он уже имел карточку и не должен был вести себя так, как он повёл.

— Как он воспринял жёсткий разговор?
— Нормально. Опустил голову и пошёл, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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