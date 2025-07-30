Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов вспомнил два случая, когда был близок к смерти. Рахимову 60 лет.

— К смерти, наверное, никто не бывает готов. Каждый считает, что он достаточно молодой, что многое ещё может сделать в жизни. Но другой жизни не будет, поэтому надо стараться её ценить. Тем более это был третий случай, когда жизнь могла закончиться.

— А до этого когда?

— Первый раз – когда чуть не утонул. Я был молодой, отдыхал с ребятами-борцами. Мы решили прыгнуть в бурную речку и проплыть. А там речка такая сложная… Сначала бурная, потом – заводь. Туда заплываешь, дальше выплываешь опять – и попадаешь на волны. Через них уже должен выплыть на другой берег. Но всё это нужно обязательно сделать до моста: за ним огромные камни, о которые тебя просто ударит течением.

Но мозгов было мало, я пошёл с ними прыгать наверх. Прыгнул последним, хорошо попал на первые волны. Потом заводь – тебя крутит. Надо выплывать, а я берег не вижу. Ребята уже все выплыли. И меня начало накрывать волнами одной за одной! Выплывать тяжело. Я уже видел мост, до берега – метра три, а сил всё меньше. Начал ставить ноги в камень, но вода продолжала меня тянуть. Ребята борцы увидели, что я плохо сопротивляюсь, добежали до меня. Прыгнул один, второй за ним, взял его за ногу, третий — за ногу второго. Они тянули друг друга, а первый – тянул меня за волосы. Они меня вытащили. Час отходил от этого.

— А второй случай?

— Это ещё раньше, мне было лет 11-12. Мы с друзьями любили ездить на карьер: купаться, рыбку ловить в бутылку. Половили, потом с другом смотрим — подъехал троллейбус. Мы к нему, а у меня в руках бутылка. Я споткнулся, упал, и стекло зашло мне в живот. Я его выдернул – сразу хлещет кровь. Снял майку, прижал ей рану и сел в троллейбус. Вот так мы ехали четыре остановки до дома. А кровь-то шла! Вышел, а у меня два брата дома яблоки в саду срывали. Они меня увидели, сразу повезли меня на станцию «Тяговая подстанция», где стояли все скорые. Привели меня туда. Врачи увидели, что там происходит, сразу сказали, что нужна операция.

Как только я услышал слово «операция», что надо зашивать — паника. Они только отвлеклись – я начал убегать. Врачи за мной, кричат… В итоге меня остановила моя соседка тётя Зоя. Схватила меня, держала. Врачи добежали: меня сразу в скорую.

Привезли в больницу, операционная. Мне всё под наркозом зашили, 22 шва наложили. Потом врач пришёл и сказал: «Ну что, герой? Молодец, выжил. Ты понимаешь, что, если бы пробежал ещё 100 метров в сторону, все кишки бы наружу вылезли?» — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.