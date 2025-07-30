Рашид Рахимов вспомнил, как ездил с игроками «Ахмата» на полигон стрелять из автоматов

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов вспомнил, как ездил с игроками «Ахмата» на полигон стрелять из автоматов. Рахимов возглавлял «Ахмат» с 2013 по 2017 и с 2018 по 2019 год.

— Один из игроков «Ахмата» рассказывал, что вы как-то вывезли всю команду на полигон для сплочения духа.

— Тот полигон в Гудермесе тогда считался одним из самых больших в Европе. Я попросил президента клуба Магомеда Даудова поехать с командой на полигон, посмотреть, как это выглядит. И потом договорились с главой охраны Кадырова Даниилом Мартыновым о дате, когда туда поехать.

— Все футболисты постреляли?

— Да, с удовольствием. Им там ещё соревнование устроили.

— А вы?

— Тоже пострелял, Мартынов мне дал свой личный автомат, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.