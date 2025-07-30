Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов вспомнил, как ездил с игроками «Ахмата» на полигон стрелять из автоматов. Рахимов возглавлял «Ахмат» с 2013 по 2017 и с 2018 по 2019 год.
— Один из игроков «Ахмата» рассказывал, что вы как-то вывезли всю команду на полигон для сплочения духа.
— Тот полигон в Гудермесе тогда считался одним из самых больших в Европе. Я попросил президента клуба Магомеда Даудова поехать с командой на полигон, посмотреть, как это выглядит. И потом договорились с главой охраны Кадырова Даниилом Мартыновым о дате, когда туда поехать.
— Все футболисты постреляли?
— Да, с удовольствием. Им там ещё соревнование устроили.
— А вы?
— Тоже пострелял, Мартынов мне дал свой личный автомат, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.