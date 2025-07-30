Рашид Рахимов ― о работе с Сёминым: пошли с партнёрами в бар, и тут заходит Юрий Палыч…

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов вспомнил о совместной работе с известным специалистом Юрием Сёминым. Рахимов, будучи футболистом, играл под руководством Сёмина.

— Когда вы играли в «Памире», вас там тренировал Сёмин — как потом и в «Локомотиве». Он тогда был такой же, как сейчас?

— Да. Разница лишь в том, что был моложе. Но у него уже были выработаны характер, поведение.

— Как он вас воспитывал?

— Когда я только начинал, были определённые сложности. Я был молодой, под основным составом, а Палыч нас только-только принял. И мы должны были играть двойник Луганск — Волгоград. Команда стояла на вылет. Тогда летали две команды: первая и дублёры, которые играли накануне. Я отыграл за дублёров и должен был быть в запасе основной команды.

В основной команде было много опытных игроков. В отеле «Октябрьский», если не ошибаюсь, был бар на пятом этаже. Накануне матча мои старшие товарищи решили посидеть там и позвали меня с собой. Мы сидели в баре уже после полуночи, и тут заходит Юрий Палыч. Ничего не сказал, посмотрел, повернулся и пошёл. Я сразу понял, что мне надо срочно подниматься в номер. На следующий день игра, я не выхожу, мы выиграли 1:0. После этого должен был быть переезд в Волгоград. Сёмин всех построил. Старшим товарищам, которые были в баре, он объявил выговор, а меня распорядился отправить обратно. Сказал, что я больше играть не буду.

— Отправили?

— Нет, потому что по логистике это было тяжело. Я долетел до Волгограда с командой, но не принимал участия в тренировках. Потом мы вернулись домой, и начальник команды Шариф Назаров сказал Палычу, что меня стоит просто оштрафовать, потому что я ещё молодой и перспективный. Так и поступили, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.