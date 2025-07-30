Рашид Рахимов: я должен был идти в Афган, отобрали в диверсионную группу

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как чуть не отправился в Афганистан, будучи военнослужащим.

— До полигона автомат в руках держали?

— Да, я же служил в погранвойсках. Это было во время карьеры в «Памире». Мы там были в учебке полтора месяца, проходили подготовку, где были марш-броски, химические дни, когда ты всё делаешь в противогазе, и так далее. А это был как раз период Афгана.

— Вас могли отправить?

— Не просто могли. Я уже должен был туда ехать. Это был конец декабря, 29 декабря в 17:00 закрывалась граница. А если она закрывается, то тебя оттуда уже не вывезти. Но за нами приехал начальник команды и вытащил нас оттуда. Нас вывезли 29 декабря в 16:00. Иначе пошли бы в Афган. Но за нас попросило министерство республики, чтобы мы могли продолжить тренироваться и играть за «Памир». Когда нас вывезли из учебки, привезли в Пяндж, где располагалась 201-я дивизия. Ей тогда руководил генерал Шапошников. Надеюсь, я не ошибся в фамилии. Он нам сказал: «Спасибо, будем за вами следить». И дальше на машине нас вывезли уже через границу.

— А куда вас отобрали для Афгана?

— В диверсионную группу. Из нашей учебки, в которой было 800 человек, погибло очень много людей. Те, кто вернулся, потом приходили на наши матчи и рассказывали, как там всё было. Одному парню ноги оторвало, когда они попали в засаду. Их успели забрать, но из-за болевого шока парень погиб, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.