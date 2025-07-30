Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 30 июля

Сегодня, 30 июля, состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги чемпионов 30 июля (время — московское):
19:00. «Карабах» (Азербайджан) – «Шелбурн» (Ирландия) (3:0);
20:00. «Мальмё» (Швеция) – РФШ (Латвия) (4:1);
20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Риека» (Хорватия) (0:0);
20:30. ФКСБ (Румыния) – «Шкендия» (Северная Македония) (0:1);
21:00. «Панатинаикос» (Греция) – «Рейнджерс» (Шотландия) (0:2);
21:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Ноа» (Армения) (2:1);
21:00. «Маккаби» Т-А (Израиль) – «Пафос» (Кипр) (1:1);
21:30. «Брейдаблик» (Исландия) – «Лех» П (Польша) (1:7);
21:45. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Бранн» (Норвегия) (4:1);
22:00. «Серветт» (Швейцария) – «Виктория» Пльзень (Чехия) (1:0).
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.