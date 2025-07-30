Главный тренер «КС» Адиев: не стал бы придавать большое значение победе над «Краснодаром»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Игра прошла накануне, 29 июля, в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Крыльев Советов».

«Я бы не стал придавать большое значение победе над действующим чемпионом «Краснодаром». Мне важно, чтобы у нас улучшилась игра. В футболе так бывает: иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Я больше акцентирую внимание на нашей игре», — сказал Магомед Адиев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.