Главный тренер «КС» Адиев: не стал бы придавать большое значение победе над «Краснодаром»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Игра прошла накануне, 29 июля, в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Крыльев Советов».
Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Марин – 10' 1:1 Козлов – 12' 1:2 Рахманович – 28'
«Я бы не стал придавать большое значение победе над действующим чемпионом «Краснодаром». Мне важно, чтобы у нас улучшилась игра. В футболе так бывает: иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Я больше акцентирую внимание на нашей игре», — сказал Магомед Адиев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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