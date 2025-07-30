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«Журналисты не могли понять, кто я такой». Рахимов ― о стажировке в «Наполи» у Сарри

«Журналисты не могли понять, кто я такой». Рахимов ― о стажировке в «Наполи» у Сарри
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как проходил стажировку у итальянского специалиста Маурицио Сарри в «Наполи».

— Кто был самый открытый из тренеров?
— Да все были в порядке. И Марселино, и Сарри, и Индзаги. Но мне, кстати, очень легко было разговаривать с Нагельсманом времён «Хоффенхайма». У него был более современный подход, энтузиазм молодого тренера. Прямо во время тренировочного процесса он мог менять упражнения. Когда я его спросил про это, он сказал, что очень сильно обращает внимание на интеллект футболистов и их адаптацию к изменениям на поле. Меня этот момент тогда сильно зацепил.

— Сарри чем запомнился?
— Курением и кофе (смеётся). «Наполи» тогда не ездил ни на какие коммерческие турниры и так далее. Сарри постоянно проводил трёхнедельные сборы в Димаро. Что меня поразило: на каждой тренировке у них было по 3-4 тысячи зрителей. И ещё 124 аккредитованных журналиста! На сбор! 125-м был я. Мне разрешили всё снимать, а журналисты не могли понять, кто я такой, ведь все друг друга знают. Когда они поняли, что я из России – интервью приехали у меня брать. А что касается Сарри, то он последним выходил на тренировку. В руке – спрятана сигарета. Дальше к нему подходил помощник, наливал кофе. Сарри выпивал, докуривал, объяснял план тренировки и снова уходил на другой конец поля. Чтобы покурить, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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