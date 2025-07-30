Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов — о срыве трансфера Даку в «Зенит»: мы показали характер, продлив с ним контракт

Рахимов — о срыве трансфера Даку в «Зенит»: мы показали характер, продлив с ним контракт
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о срыве трансфера нападающего казанцев Мирлинда Даку в «Зенит».

— О чём вы думали, когда Даку вёл переговоры с «Зенитом»?
— Двоякие были ощущения. С одной стороны, я понимал, что мы здесь вырастили футболиста, который вышел на другой уровень. Футболиста, который стал лучшим по [системе] «гол+пас». Кстати, не совсем понимаю, почему у РПЛ нет номинации за игрока, набравшего больше всех очков по этой системе. Ведь мы отмечаем забитые голы и передачи, а их общее количество – почему-то нет.

Если вернуться к теме переговоров: я думал, а почему за такие маленькие деньги мы готовы отпустить одного из лучших игроков чемпионата?

— € 8 млн с годом контракта — это мало?
— Считаю, что Даку стоит дороже. Например, вспомните ситуацию Кордобы с шестью месяцами контракта прошлой зимой. «Краснодар» его сохранил и показал свои амбиции. Или Костя Тюкавин? Та же история была — тоже продлили контракт. А мы что — хуже? Сколько может стоить лучший бомбардир? Поэтому, продлив сейчас с ним контракт, мы тоже показали характер, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Я ударил игрока, судью, тренера соперника и инспектора». Рахимов, каким вы его не знали
Эксклюзив
«Я ударил игрока, судью, тренера соперника и инспектора». Рахимов, каким вы его не знали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android