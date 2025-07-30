Рахимов — о срыве трансфера Даку в «Зенит»: мы показали характер, продлив с ним контракт

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о срыве трансфера нападающего казанцев Мирлинда Даку в «Зенит».

— О чём вы думали, когда Даку вёл переговоры с «Зенитом»?

— Двоякие были ощущения. С одной стороны, я понимал, что мы здесь вырастили футболиста, который вышел на другой уровень. Футболиста, который стал лучшим по [системе] «гол+пас». Кстати, не совсем понимаю, почему у РПЛ нет номинации за игрока, набравшего больше всех очков по этой системе. Ведь мы отмечаем забитые голы и передачи, а их общее количество – почему-то нет.

Если вернуться к теме переговоров: я думал, а почему за такие маленькие деньги мы готовы отпустить одного из лучших игроков чемпионата?

— € 8 млн с годом контракта — это мало?

— Считаю, что Даку стоит дороже. Например, вспомните ситуацию Кордобы с шестью месяцами контракта прошлой зимой. «Краснодар» его сохранил и показал свои амбиции. Или Костя Тюкавин? Та же история была — тоже продлили контракт. А мы что — хуже? Сколько может стоить лучший бомбардир? Поэтому, продлив сейчас с ним контракт, мы тоже показали характер, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.