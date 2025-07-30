«Ростов» — «Спартак»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ростов» и московский «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен.