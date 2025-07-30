Рашид Рахимов вспомнил, как его оштрафовали в Австрии на € 35 тыс. за драку на поле

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов вспомнил, как получил крупный штраф в Австрии. Будучи футболистом, Рахимов выступал за австрийские клубы «Аустрия», «Адмира» и «Рид».

— А кому за вашу карьеру вы влепили самый большой штраф?

— Самый большой влепили мне.

— Это когда?

— В Австрии, когда я ещё играл. За удаление в дерби «Рапид» — «Аустрия». Было 30 тысяч зрителей. 11-я минута, судья Конрад Плауц ставит штрафной в нашу пользу и даёт жёлтую сопернику. Я стою за спиной у судьи, а рядом игрок «Рапида» Самюэль Ипуа держит мяч.

— Как вы всё запомнили.

— Конечно! И вот я хочу забрать мяч у Ипуа, а он на меня смотрит, не даёт – и бьёт меня головой в ухо! У меня сразу обратная реакция, долго не думал — бью его головой в ответ. Он падает. И ровно в этот момент Плауц поворачивается – сразу красная. После этого у меня замкнуло — я хотел в Ипуа ногами ещё прыгнуть, но меня сдержали партнёры. Меня тогда оштрафовали на € 35 тыс., — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.