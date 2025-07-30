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Рашид Рахимов: Даку рвало в перерывах матчей в прошлом сезоне, но он решил играть

Рашид Рахимов: Даку рвало в перерывах матчей в прошлом сезоне, но он решил играть
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, с какими проблемами столкнулся нападающий команды Мирлинд Даку в прошлом сезоне.

— С его образом на поле это вообще, конечно, не вяжется. Я был уверен, что он рекордсмен по штрафам в «Рубине».
— Нет-нет. По тому, как отдаваться игре, он для нас очень важен. У Даку же был очень тяжёлый прошлый сезон, неприятная травма. Его рвало в перерывах матчей, но он выходил и играл. И команда это видела. В какой-то момент он пришёл и сказал: «Я больше не могу». Я предложил ему брать отдых от тренировок. Потом он вернулся и сказал, что будет играть через не могу, а в паузу займётся лечением.

— Кстати, а кто рекордсмен по штрафам в «Рубине»?
— Здесь не бывает моментов, за которые нужно сильно штрафовать. Коллектив сам себе не позволяет делать такие вещи. Да, есть штрафы за опоздания, за лишний вес. Но этого настолько мало, что я иногда говорю команде в шутку, что им пора уже что-то нарушить, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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