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Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 30 июля

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 30 июля
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Сегодня, 30 июля, продолжается 1-й тур группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 30 июля (время — московское):

  • 18:30. «Динамо» (Махачкала) — «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород);
  • 18:30. ПФК ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва);
  • 20:45. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва);
  • 20:45. «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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