«Мы пишем историю «Кайрата». Егор Сорокин — о выходе в третий квалификационный раунд ЛЧ
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Защитник казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин высказался о выходе команды в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Во втором раунде «Кайрат» обыграл финский КуПС со счётом 3:2 по сумме двух матчей.
Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2025, вторник. 18:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
3 : 0
КуПС
Куопио, Финляндия
1:0 Сатпаев – 9' 2:0 Жоржинью – 29' 3:0 Громыко – 43'
Удаления: Зария – 45+1' / нет
«Первые эмоции после победы над КуПСом— это радость, потому что была проделана очень большая работа и потрачено очень много сил, чтобы вернуться в игру и в итоге пройти в следующий раунд. Клуб впервые прошёл в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Мы пишем историю «Кайрата». Все довольны и счастливы. Получился тяжёлый матч, но мы с первых минут давили. Это принесло свои плоды — мы выиграли», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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