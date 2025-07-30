«Мы пишем историю «Кайрата». Егор Сорокин — о выходе в третий квалификационный раунд ЛЧ

Защитник казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин высказался о выходе команды в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Во втором раунде «Кайрат» обыграл финский КуПС со счётом 3:2 по сумме двух матчей.

«Первые эмоции после победы над КуПСом— это радость, потому что была проделана очень большая работа и потрачено очень много сил, чтобы вернуться в игру и в итоге пройти в следующий раунд. Клуб впервые прошёл в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Мы пишем историю «Кайрата». Все довольны и счастливы. Получился тяжёлый матч, но мы с первых минут давили. Это принесло свои плоды — мы выиграли», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.