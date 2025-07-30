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Рашид Рахимов ответил на вопрос, почему Австрия стала для него вторым домом

Рашид Рахимов ответил на вопрос, почему Австрия стала для него вторым домом
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, почему Австрия стала для него вторым домом. Во время профессиональной карьеры футболиста Рахимов играл за австрийские клубы.

— Как так вышло, что Австрия стала для вас вторым домом. Почему вы там стали почти своим?
— В свои первые полгода в Австрии, когда я только перешёл в «Аустрию», я хотел уехать. Мне там не нравилось. У меня была до этого Лига чемпионов со «Спартаком», потом я в Испании за «Реал Вальядолид» играл.

А дальше всё стало нормально, клуб предложил переподписать контракт на три года. В итоге отыграл там почти семь лет, в конце меня уже считали легендой. Мы не смогли с новым спортивным директором прийти к соглашению по новому контракту, и мне устроили проводы. Тут же мне сделала предложение «Адмира» – я сначала его не принял. Прошло почти 10 туров, «Адмира» шла на последнем месте, случилась отставка. И пришёл новый тренер Ханс Кранкль, который сам мне позвонил и убедил подписать контракт.

Мой первый матч за «Адмиру» был с моей бывшей командой, и весь матч фанаты «Аустрии» скандировали моё имя. Даже после моих жёстких фолов. После игры ничего не оставалось, кроме того, чтобы подойти к трибуне, встать на колено и поблагодарить за отношение ко мне с их стороны. Когда я уже стал тренером, много раз ходили разговоры, чтобы я стал тренером «Аустрии». Всё это меня сильно подкупило, плюс в Австрии у меня появилось много друзей, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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