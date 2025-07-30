«Тогда я впервые это увидел». Рахимов ― о стажировке в «Ливерпуле» у Бенитеса в 2005-м

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов вспомнил, как ездил к Рафаэлю Бенитесу в «Ливерпуль» в 2005 году, когда «красные» выиграли Лигу чемпионов УЕФА.

— Вы раньше много рассказывали о своих европейских стажировках. После февраля 2022-го эта история закрыта для россиян?

— Не думаю. Если есть связи, то можно. Я последний раз был до работы в «Рубине». Ездил в «Лацио» к Симоне Индзаги. А после мне было тяжело уже вырываться из-за занятости.

— Что вам дала каждая стажировка?

— Это же не только про тренировочный процесс. Это про вхождение в ментальность каждой страны, ведь везде всё по-разному. У немцев одни порядки, у итальянцев — другие. Моя первая стажировка была ещё в 2005 году у Рафы Бенитеса в том «Ливерпуле», который выиграл Лигу чемпионов. Две недели я был с ними в Бад-Рагаце. Помню, мы с ним разговаривали, и в этот момент к нему подходили аналитики, отдавали диски с нарезками на каждого игрока. И Рафа потом вызывал игроков, просил посмотреть, а дальше вместе с футболистом это всё разбирал и обсуждал. Тогда я впервые это увидел. На тренировках Бенитес участвовал только в командных упражнениях, а в быту никакого контроля не было, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, прошлый сезон «Рубин» завершил на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.