«Вы попали в 10%». Рашид Рахимов рассказал, как чуть не погиб из-за укуса клеща

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как чуть не погиб из-за укуса энцефалитного клеща.

— Вы рассказывали, что, когда работали в «Ахмате», очень сильно болели. Думали тогда, что жизнь может закончиться?

— Я об этом узнал уже потом, когда врачи мне сказали, что мы прошли критический период. Я о нём даже не знал.

— Что с вами было?

— Изначально я не понимал, что происходит. Не понимал, почему не протяжении восьми месяцев у меня держится температура, почему мне ничего не помогает. Врачи тоже ничего не могли найти. Я даже одеться самостоятельно не мог, меня одевали на сборах. Я выходил на каждую тренировку с таблеткой.

— Вы в таком состоянии ещё и на играх работали?

— Да. У меня болели все суставы, всё болело. Всё началось в июне, когда после последнего сбора моё состояние ухудшилось. Меня положили в госпиталь в Вене и там взяли кровь – все показатели были в норме, кроме показателя с-реактивного белка, который отвечает за воспалительные процессы в организме. Норма была превышена на 200%.

Именно это воспаление мне не давало нормально жить. До декабря врачи не могли понять, что со мной происходит. Я уже пил кортизол, начал отекать. В декабре мне сделали генетический анализ, выписали антибиотик. Я пил его два месяца ежедневно. Приехал снова в марте, сдал анализы. Врач сказал: «Я вас поздравляю, идём на поправку». Тогда я спросил: «А в чём была причина». И мне ответили: «Укус энцефалитного клеща». Я снова спросил: «А чего вы мне тогда, в декабре, это не сказали? Доктор парировал: «Если бы мы вам сказали, вы бы перестали бороться, потому что вы уже знали статистику, знали, что происходит в 90% случаев. Но вы попали в эти счастливые 10%». По сути, в любой день в течение этого заболевания могли быть необратимые последствия, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.